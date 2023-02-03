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Выяснилось, почему Шкриньяр не перешел в «ПСЖ» зимой

Виктория Кравченко
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Стало известно, почему защитник «Интера» Милан Шкриньяр не перешел в «ПСЖ» в январе этого года, сообщает Relevo.

По данным источника, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи почти договорился с президентом «Интера» Стивеном Чжаном о зимнем трансфере Милана Шкриньяра, однако вмешалась директора миланского клуба. Они убедили руководство «Интера» не продавать пока футболиста.

Сообщалось, что 27-летний футболист 100 процентов покинет «Интер» в июне бесплатно, чтобы присоединиться к французскому клубу.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 27 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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2
 Марсель 21 14 4 3 42-17 46
3
 Ланс 21 13 6 2 33-15 45
4
 Монако 21 12 5 4 46-29 41
5
 Ренн 21 12 4 5 40-22 40
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 Лорьян 21 10 5 6 35-34 35
7
 Лилль 21 10 5 6 35-26 35
8
 Ницца 21 8 7 6 24-20 31
9
 Клермон Фут 21 8 6 7 24-27 30
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 Тулуза 21 8 5 8 35-36 29
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 Лион 21 8 5 8 30-23 29
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 Реймс 21 6 11 4 26-26 29
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 Нант 21 4 10 7 21-26 22
14
 Монпелье 21 6 2 13 31-43 20
15
 Брест 21 4 7 10 23-34 19
16
 Труа 21 4 7 10 32-45 19
17
 Аяччо 21 5 3 13 18-37 18
18
 Страсбур 21 2 9 10 25-39 15
19
 Осер 21 3 4 14 18-46 13
20
 Анже 21 2 2 17 18-47 8
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4.02 19:00
ПСЖ – Тулуза
 - : -
4.02 21:00
Труа – Лион
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Ренн – Лилль
 - : -
5.02 15:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
5.02 17:00
Аяччо – Нант
 - : -
5.02 17:00
Осер – Реймс
 - : -
5.02 17:00
Лорьян – Анже
 - : -
5.02 17:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
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Брест – Ланс
 - : -
5.02 22:45
Марсель – Ницца
 - : -
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Фолэрин Балоган

Реймс

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Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Ницца

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 16 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 18 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

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