Выяснилось, почему Шкриньяр не перешел в «ПСЖ» зимой

Стало известно, почему защитник «Интера» Милан Шкриньяр не перешел в «ПСЖ» в январе этого года, сообщает Relevo.

По данным источника, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи почти договорился с президентом «Интера» Стивеном Чжаном о зимнем трансфере Милана Шкриньяра, однако вмешалась директора миланского клуба. Они убедили руководство «Интера» не продавать пока футболиста.

Сообщалось, что 27-летний футболист 100 процентов покинет «Интер» в июне бесплатно, чтобы присоединиться к французскому клубу.