Колосков: «Головин — лучший российский игрок прямо сейчас»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал продление контракта «Монако» с российским полузащитником Александром Головиным. Новое соглашение рассчитано до 2029 года.

«Головин — лучший российский игрок прямо сейчас. Решение продлить контракт с «Монако» — правильное. Там Головин уже свой во всех смыслах. Его выбрали как ключевого игрока, вокруг которого строится игра команды. Не пора ли Головину перейти в топ-клуб? «Монако» — хороший клуб, выступающий в Лиге чемпионов. К тому же, продление контракта никак не мешает потенциальному переходу. Думаю, если в «Монако» поступит стоящее предложение по Головину, то его обязательно рассмотрят», — цитирует «РБ спорт» Колоскова.

Головин выступает за «монегасков» с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 209 матчей за французскую команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.