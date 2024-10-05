Колосков: «Головин — лучший российский игрок прямо сейчас»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал продление контракта «Монако» с российским полузащитником Александром Головиным. Новое соглашение рассчитано до 2029 года.
«Головин — лучший российский игрок прямо сейчас. Решение продлить контракт с «Монако» — правильное. Там Головин уже свой во всех смыслах. Его выбрали как ключевого игрока, вокруг которого строится игра команды. Не пора ли Головину перейти в топ-клуб? «Монако» — хороший клуб, выступающий в Лиге чемпионов. К тому же, продление контракта никак не мешает потенциальному переходу. Думаю, если в «Монако» поступит стоящее предложение по Головину, то его обязательно рассмотрят», — цитирует «РБ спорт» Колоскова.
Головин выступает за «монегасков» с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 209 матчей за французскую команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|20-5
|16
|
2
|Монако
|6
|5
|1
|0
|12-3
|16
|
3
|Марсель
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
4
|Реймс
|6
|3
|2
|1
|10-8
|11
|
5
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|11-7
|10
|
6
|Ланс
|6
|2
|4
|0
|5-2
|10
|
7
|Нант
|6
|2
|3
|1
|9-6
|9
|
8
|Страсбур
|6
|2
|3
|1
|12-10
|9
|
9
|Ницца
|6
|2
|2
|2
|14-6
|8
|
10
|Ренн
|6
|2
|1
|3
|10-9
|7
|
11
|Лион
|6
|2
|1
|3
|8-12
|7
|
12
|Осер
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|
13
|Брест
|6
|2
|0
|4
|8-13
|6
|
14
|Гавр
|6
|2
|0
|4
|7-13
|6
|
15
|Тулуза
|6
|1
|2
|3
|5-8
|5
|
16
|Монпелье
|6
|1
|1
|4
|6-17
|4
|
17
|Сент-Этьен
|6
|1
|1
|4
|3-17
|4
|
18
|Анже
|7
|0
|3
|4
|5-13
|3
|4.10
|21:45
|
Марсель – Анже
|1 : 1
|5.10
|18:00
|
Сент-Этьен – Осер
|- : -
|5.10
|20:00
|
Лилль – Тулуза
|- : -
|5.10
|22:00
|
Ренн – Монако
|- : -
|6.10
|16:00
|
Лион – Нант
|- : -
|6.10
|18:00
|
Брест – Гавр
|- : -
|6.10
|18:00
|
Реймс – Монпелье
|- : -
|6.10
|18:00
|
Страсбур – Ланс
|- : -
|6.10
|21:45
|
Ницца – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|5
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|5
|1
|0