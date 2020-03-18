Все игроки «Монако» перешли на индивидуальные тренировки дома

«Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, объявил о том, что все футболисты будут тренироваться индивидуально у себя дома. Ранее из-за пандемии коронавируса все тренировки клуба были отменены до 18 марта.

К этому времени тренерский штаб разработал программу индивидуальных тренировок, поэтому футболисты, собравшись на базе, получили персональный график индивидуальных занятий, разработанных тренерами на ближайшие недели. Некоторые игроки получили дополнительный инвентарь из тренировочного центра. Это позволит им сохранить форму к возобновлению сезона.