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Вратарь «Валансьена» обвинил защитника «Сошо» в укусе за щеку. Обидчик пожаловался на расизм

03:23
Вратарь «Валансьена» Жером Приор. Фото Twitter
Вратарь «Валансьена» Жером Приор. Фото Twitter
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Голкипер «Валансьена» Жером Приор после матча 7-го тура обвинил защитника «Сошо» Уссейну Тиуна в укусе. Француз продемонстрировал на камеру ссадину на щеке. Обидчик в интервью после игры заявил, что не делал этого и обвинил вратаря в оскорблениях на расовой почве.

— Во втором тайме он сказал мне: «Уходи, грязный черный», — цитирует L'Est Republicain Тиуна. — Я засмеялся и подумал: «Да ладно, я сильнее этого». После игры подошел к нему, чтобы объяснить, что говорить такое непрофессионально, а он снова повторил: «Уйди, грязный черный». Тогда я прижался головой к его щеке и хотел ударить, но когда подумал об этом, отдернул голову назад. Укуса не было... Если бы я его укусил, у него была бы другая реакция. Думаю, он сам оставил эту отметку на щеке, а тем, кто говорит, что я укусил, отвечаю: «Покажите мне фотографии или видео». Их не существует.

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