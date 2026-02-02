Сафонов — об отраженном пенальти в матче «Страсбур» — «ПСЖ»: «Это была моя работа»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал отраженный пенальти в гостевом матче 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбуром» (2:1).

«Это была моя работа. Я должен был остановить мяч», — цитирует 26-летнего футболиста Foot Mercato.

Сафонов отбил пенальти при счете 0:0. После игры его признали лучшим игроком матча.

Россиянин в сезоне-2025/26 в шести матчах пропустил пять голов.