Сафонов опубликовал пост в день рождения: «С утра настроение сделала команда, а теперь еду домой»
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как проходит его день.
Сегодня, 25 февраля, голкипер отмечает свой день рождения — ему исполнилось 26 лет.
«Одно из самых комфортных мест для меня — это поле. И я очень рад, что день начинается с тренировки.
С утра мое настроение сделала команда. А теперь я еду домой и знаю, что этот день со мной разделит человек, с которым мне всегда комфортно», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.
В этом сезоне Сафонов провел за «ПСЖ» 10 матчей.
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2
|Ланс
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3
|Лилль
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|0-0
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4
|Лион
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|0-0
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5
|Марсель
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|0-0
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6
|Ренн
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|0-0
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7
|Монако
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|0
|0
|0
|0-0
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8
|Страсбур
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|0
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|0-0
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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|0-0
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12
|Брест
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13
|Анже
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|0
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|0-0
|0
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14
|Гавр
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|22.08
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|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
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|Гавр – Монако
|- : -
|22.08
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|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|00:00
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|00:00
|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
|- : -
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