Сафонов опубликовал пост в день рождения: «С утра настроение сделала команда, а теперь еду домой»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как проходит его день.

Сегодня, 25 февраля, голкипер отмечает свой день рождения — ему исполнилось 26 лет.

«Одно из самых комфортных мест для меня — это поле. И я очень рад, что день начинается с тренировки.

С утра мое настроение сделала команда. А теперь я еду домой и знаю, что этот день со мной разделит человек, с которым мне всегда комфортно», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

В этом сезоне Сафонов провел за «ПСЖ» 10 матчей.