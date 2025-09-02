Сафонов: «Как в «ПСЖ» выстраивается коммуникация? Ни с кем не разговаривают. Называют состав и все»

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, как в парижском клубе определяют состав на игру.

— Обсуждали с Луисом Энрике вратарскую позицию? Время?

— Чтобы я уговорил тренера чаще меня ставить? Должен не я это делать. Я могу в плане тренировочного процесса только доказывать. Моя задача, чтобы тренер не знал, кого ставить.

— Как в «ПСЖ» выстраивается коммуникация, кто играет или нет.

— Ни с кем не разговаривают. Называют состав и все.