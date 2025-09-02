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2 сентября 2025, 18:25

Сафонов: «Как в «ПСЖ» выстраивается коммуникация? Ни с кем не разговаривают. Называют состав и все»

Микеле Антонов
Корреспондент

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, как в парижском клубе определяют состав на игру.

— Обсуждали с Луисом Энрике вратарскую позицию? Время?

— Чтобы я уговорил тренера чаще меня ставить? Должен не я это делать. Я могу в плане тренировочного процесса только доказывать. Моя задача, чтобы тренер не знал, кого ставить.

— Как в «ПСЖ» выстраивается коммуникация, кто играет или нет.

— Ни с кем не разговаривают. Называют состав и все.

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Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ле Ман 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
22.08 00:00 ПСЖ – Ренн - : -
22.08 00:00 Тулуза – Лион - : -
22.08 00:00 Труа – Париж - : -
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