Сафонов о двух подряд матчах в стартовом составе «ПСЖ»: «Посмотрим, нужно ли к такому привыкать»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что уже забыл ощущения от проведенных матчей с разницей в 2-3 дня.

«Если честно, уже забылись ощущения от игр через 2-3 дня. Одно дело готовиться и быть на замене, а другое — готовиться и играть. Посмотрим, нужно ли привыкать к такому режиму», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

6 декабря россиянин провел первый матч в сезоне — против «Ренна» (5:0) в чемпионате Франции. Спустя четыре дня Сафонов вышел в стартовом составе в матче Лиги чемпионов с «Атлетиком» (0:0).