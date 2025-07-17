Сафонов пошутил о драке Смолова: «Приехал не в ту «Кофеманию»
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал в своем Telegram-канале об утреннем походе за кофе, пошутив о драке с участием бывшего форварда «Краснодара» Федора Смолова в «Кофемании».
«Сегодня джетлаг поднял меня в 5:30 утра. И ведь могло что-то произойти, но я приехал не в ту «Кофеманию», — написал футболист, опубликовав видео с супругой Мариной Кондратюк, на котором они беседуют на летней веранде одного из заведений за чашкой кофе.
5 июля стало известно, что у Смолова 28 мая произошел конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам. После инцидента у 35-летнего спортсмена вымогали деньги, чтобы видео с дракой не попало в сеть. Позднее Смолов написал заявление в полицию о вымогательстве 20 миллионов рублей и мошенничестве в особо крупном размере.
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