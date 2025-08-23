Сафонов — о матче «ПСЖ» против «Анже»: «Достаточно уверенная победа, хоть и счет 1:0»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как проводит свой выходной после победы команды над «Анже» (1:0) во 2-м туре чемпионата Франции.

Матч прошел в пятницу, 22 августа. Российский голкипер провел игру на скамейке запасных.

«Хочу поздравить всех со вчерашней победой. Достаточно уверенная победа, хоть и счет 1:0. Сегодня у нас выходной, и сзади меня можете увидеть фонд Louis Vuitton, здание, где проходят выставки. Мы сегодня успели на выставку Дэвида Хокни. Приехали мои родители, так что мы сходили все вместе. Развеиваемся сегодня, наслаждаемся своим выходным», — сказал Сафонов на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

В следующем туре лиги 1 «ПСЖ» на выезде сыграет с «Тулузой». Игра состоится 30 августа.