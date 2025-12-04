Сафонов: «В «ПСЖ» первые три месяца от меня шарахались»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о своей адаптации во французской команде.

Россиянин перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Вместе с парижанами он завоевал пять трофеев.

«Первые три месяца от меня шарахались: «Кого мы купили?» (смеется) Понятно, что я утрирую. Но мне кажется, мне немного больше времени понадобилось, чем должно было. Три месяца — чтобы я хоть что-то начал показывать», — сказал Сафонов в подкасте Федора Смолова.

Голкипер отметил, что он уже прошел футбольную адаптацию на психологическом уровне и на данный момент не испытывает дополнительного давления.

«У меня в жизни все получалось достаточно быстро! И здесь я понимаю, что есть такие люди, что я просто стою в сторонке. А там, в РПЛ, я был одним из тех, кто был среди одаренных! Это такой диссонанс», — добавил Сафонов.

В этом сезоне 26-летний россиянин не сыграл за «ПСЖ» ни одного матча. Ранее RMC Sport сообщал, что Сафонов может выйти в стартовом составе команды в игре 15-го тура чемпионата Франции против «Ренна», поскольку основной вратарь парижан Люка Шевалье не полностью восстановился после повреждения.