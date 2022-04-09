Доннарумма рассказал, как «ПСЖ» приходит в себя после вылета из Лиги чемпионов

Вратарь «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о последних неудачах в матчах за парижский клуб.

«Было очень и очень тяжело после поражения от «Реала». Я понимаю недовольство болельщиков, но, к сожалению, это футбол. Нужно двигаться дальше. Вся команда усиленно тренируется. Мы готовы завершить сезон на позитивной ноте и порадовать наших болельщиков», — цитирует Доннарумму пресс-служба «ПСЖ».

«ПСЖ» проиграл «Реалу» 2:3 по сумме двух матчей и закончил выступление в Лиге чемпионов на стадии 1/8.

В чемпионате Франции парижане идут на первом месте, имея 68 очков после 30 туров.

Сегодня, 9 апреля, «ПСЖ» сыграет с «Клермоном». Начало — в 22.00 мск.