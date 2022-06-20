Доннарумма о соперничестве с Навасом: «Конкуренция дается тяжело, но мы хорошие друзья»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма подвел итоги сезона, в котором он делил роль основного вратаря с одноклубником Кейлором Навасом.

«Мы хорошие друзья. Он вернул нас в самое начало. Конкуренция дается тяжело, но у нас взаимно уважение. И это хорошо повлияло на нас. Получить награду лучшему вратарю приятно, я надеюсь, что буду лучшим еще много лет, но ставлю командные награды на первое место», — цитирует Доннарумму пресс-служба «ПСЖ».

В текущем сезоне 23-летний итальянец провел за парижан 23 матча. 35-летний Навас отыграл в 26 встречах.

Ранее сообщалось, что костариканец намерен покинуть парижский клуб летом.

Контракт Наваса с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года.