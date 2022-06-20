Доннарумма о соперничестве с Навасом: «Конкуренция дается тяжело, но мы хорошие друзья»
Доннарумма рассказал о конкуренции с одноклубником Навасом
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма подвел итоги сезона, в котором он делил роль основного вратаря с одноклубником Кейлором Навасом.
«Мы хорошие друзья. Он вернул нас в самое начало. Конкуренция дается тяжело, но у нас взаимно уважение. И это хорошо повлияло на нас. Получить награду лучшему вратарю приятно, я надеюсь, что буду лучшим еще много лет, но ставлю командные награды на первое место», — цитирует Доннарумму пресс-служба «ПСЖ».
В текущем сезоне 23-летний итальянец провел за парижан 23 матча. 35-летний Навас отыграл в 26 встречах.
Ранее сообщалось, что костариканец намерен покинуть парижский клуб летом.
Контракт Наваса с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года.
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
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|7.08
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Ренн – Лорьян
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