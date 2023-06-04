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Сегодня, 10:34

Доннарумма хочет, чтобы Гальтье остался в «ПСЖ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением о будущем в клубе главного тренера Кристофа Гальтье.

«Честно говоря, мы не обращали внимания на свист в адрес Месси и Галтье, нам было просто приятно праздновать. Останется ли Галтье в команде? Это вопрос не ко мне. Я надеюсь, что да, потому что он великий тренер, он еще может многое дать, я очень рад, что провел с ним один сезон и надеюсь, что проведу еще много. Мы проиграли слишком много матчей, четыре дома в лиге 1, и этого не должно больше случиться. В этом году нам немного не хватило психологической силы», — приводит слова Доннаруммы RMC Sport.

Будущее Гальтье решится в ближайшие несколько дней. Контракт тренера истекает в июне 2024 года. Под руководством Гальтье «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, а также вылетел в плей-офф Лиги чемпионов и Кубка Франции.

Источник: RMC Sport
Джанлуиджи Доннарумма
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
0
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Гальтье осудил фанатов «ПСЖ» за их отношение к Месси
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 27 4 7 89-40 85
2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
5
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
11
 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
15
 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
17
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
18
 Труа 38 4 12 22 45-81 24
19
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
20
 Анже 38 4 6 28 33-81 18
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38 тур
3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 1 : 0
3.06 22:00
Осер – Ланс
 1 : 3
3.06 22:00
Брест – Ренн
 1 : 2
3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 2 : 1
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 1 : 2
3.06 22:00
Нант – Анже
 1 : 0
3.06 22:00
Ницца – Лион
 3 : 1
3.06 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 2 : 3
3.06 22:00
Реймс – Монпелье
 1 : 3
3.06 22:00
Труа – Лилль
 1 : 1
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 29
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 24
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 30 3 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 30 2 2
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