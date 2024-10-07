Доннарумма: «Критика на меня не действует, я готов к ней»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал ничью с «Ниццей» (1:1) в 7-м туре лиги 1.

«Первый тайм сложился не очень хорошо, мы должны играть лучше. Мы должны прибавить, это крайне важно. Во втором тайме мы играли лучше.

Я очень зол из-за того, что пропустили очередной гол, нам нужно действовать агрессивнее. Критика на меня не действует, я готов к ней», — цитирует голкипера L'Equipe.

После этого матча «ПСЖ» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице.