Доннарумма: «Критика на меня не действует, я готов к ней»
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал ничью с «Ниццей» (1:1) в 7-м туре лиги 1.
«Первый тайм сложился не очень хорошо, мы должны играть лучше. Мы должны прибавить, это крайне важно. Во втором тайме мы играли лучше.
Я очень зол из-за того, что пропустили очередной гол, нам нужно действовать агрессивнее. Критика на меня не действует, я готов к ней», — цитирует голкипера L'Equipe.
После этого матча «ПСЖ» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|7
|6
|1
|0
|14-4
|19
|
2
|ПСЖ
|7
|5
|2
|0
|21-6
|17
|
3
|Марсель
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
4
|Реймс
|7
|4
|2
|1
|14-10
|14
|
5
|Лилль
|7
|4
|1
|2
|13-8
|13
|
6
|Ланс
|7
|2
|5
|0
|7-4
|11
|
7
|Страсбур
|7
|2
|4
|1
|14-12
|10
|
8
|Лион
|7
|3
|1
|3
|10-12
|10
|
9
|Ницца
|7
|2
|3
|2
|15-7
|9
|
10
|Нант
|7
|2
|3
|2
|9-8
|9
|
11
|Брест
|7
|3
|0
|4
|10-13
|9
|
12
|Ренн
|7
|2
|1
|4
|11-11
|7
|
13
|Сент-Этьен
|7
|2
|1
|4
|6-18
|7
|
14
|Осер
|7
|2
|0
|5
|9-15
|6
|
15
|Гавр
|7
|2
|0
|5
|7-15
|6
|
16
|Тулуза
|7
|1
|2
|4
|6-10
|5
|
17
|Монпелье
|7
|1
|1
|5
|8-21
|4
|
18
|Анже
|7
|0
|3
|4
|5-13
|3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.10
|21:45
|
Марсель – Анже
|1 : 1
|5.10
|18:00
|
Сент-Этьен – Осер
|3 : 1
|5.10
|20:00
|
Лилль – Тулуза
|2 : 1
|5.10
|22:00
|
Ренн – Монако
|1 : 2
|6.10
|16:00
|
Лион – Нант
|2 : 0
|6.10
|18:00
|
Брест – Гавр
|2 : 0
|6.10
|18:00
|
Реймс – Монпелье
|4 : 2
|6.10
|18:00
|
Страсбур – Ланс
|2 : 2
|6.10
|21:45
|
Ницца – ПСЖ
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|4
|1
|1
|
|
Франк Магри
Тулуза
|6
|1
|1
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