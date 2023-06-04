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Доннарумма — об уходе Месси из «ПСЖ»: «Для меня было честью тренироваться и играть с легендой»

Мария Гусева
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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался об уходе нападающего Лионеля Месси из парижского клуба.

Ранее стало известно, что 35-летний аргентинский футболист покинет клуб по окончании сезона-2022/23.

«Я могу только сказать, что для меня было удовольствием и честью тренироваться и играть с легендой, — цитирует Gazzetta dello Sport Доннарумму. — Я желаю ему всего наилучшего, потому что он вошел в историю футбола. Болельщики освистали Месси? Лео — это история футбола, он стал лучшим в мире. Я желаю ему всего наилучшего. Болельщики не слишком довольны этим сезоном, и мы их понимаем, потому что мы проиграли слишком много матчей, и это нехорошо. Нам нужно стать лучше и двигаться вперед в следующем сезоне».

В сезоне-2022/23 Месси провел 41 матч, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач, став лучшим ассистентом чемпионата Франции.

Джанлуиджи Доннарумма
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 27 4 7 89-40 85
2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
5
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
11
 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
15
 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
17
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
18
 Труа 38 4 12 22 45-81 24
19
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
20
 Анже 38 4 6 28 33-81 18
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3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 1 : 0
3.06 22:00
Осер – Ланс
 1 : 3
3.06 22:00
Брест – Ренн
 1 : 2
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Лорьян – Страсбур
 2 : 1
3.06 22:00
Монако – Тулуза
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Нант – Анже
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ПСЖ – Клермон Фут
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Труа – Лилль
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 29
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

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Тежи Саванье

Монпелье

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