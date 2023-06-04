Доннарумма — об уходе Месси из «ПСЖ»: «Для меня было честью тренироваться и играть с легендой»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался об уходе нападающего Лионеля Месси из парижского клуба.

Ранее стало известно, что 35-летний аргентинский футболист покинет клуб по окончании сезона-2022/23.

«Я могу только сказать, что для меня было удовольствием и честью тренироваться и играть с легендой, — цитирует Gazzetta dello Sport Доннарумму. — Я желаю ему всего наилучшего, потому что он вошел в историю футбола. Болельщики освистали Месси? Лео — это история футбола, он стал лучшим в мире. Я желаю ему всего наилучшего. Болельщики не слишком довольны этим сезоном, и мы их понимаем, потому что мы проиграли слишком много матчей, и это нехорошо. Нам нужно стать лучше и двигаться вперед в следующем сезоне».

В сезоне-2022/23 Месси провел 41 матч, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач, став лучшим ассистентом чемпионата Франции.