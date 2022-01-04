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Вратарь «ПСЖ» Доннарумма сдал положительный тест на коронавирус

19:56
Джанлуиджи Доннарумма. Фото Twitter
Джанлуиджи Доннарумма. Фото Twitter
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Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма заразился коронавирусом, сообщает 4 января официальный Twitter клуба. Футболист находится на самоизоляции и соблюдает медицинский протокол.

Также указано, что отрицательный тест сдал Хуан Бернат. В связи с этим он завтра может вернуться к тренировкам.

22-летний итальянец в текущем сезоне провел 11 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах. Он пропустил девять мячей и четырежды отыграл «на ноль».

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное