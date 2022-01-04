Вратарь «ПСЖ» Доннарумма сдал положительный тест на коронавирус
19:56
Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма заразился коронавирусом, сообщает 4 января официальный Twitter клуба. Футболист находится на самоизоляции и соблюдает медицинский протокол.
? @gigiodonna1 has tested positive for Covid-19. He has been placed in isolation and is subject to the appropriate health protocol.— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 4, 2022
The tests carried out on Juan Bernat yesterday and today turned out to be negative. He will resume training tomorrow.
Также указано, что отрицательный тест сдал Хуан Бернат. В связи с этим он завтра может вернуться к тренировкам.
22-летний итальянец в текущем сезоне провел 11 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах. Он пропустил девять мячей и четырежды отыграл «на ноль».
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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