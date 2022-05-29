Игрок «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма заявил, что голкипер «Реала» Тибо Куртуа является лучшим вратарем Европы.

Вчера, 28 мая, в финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0) бельгиец совершил 9 сэйвов.

«Я смотрел игру вчера, Куртуа был невероятен. Он оставлял «Реал» в игре до самого конца. Мы могли быть на их месте, но, к сожалению, таков футбол. Сейчас Куртуа — это лучший вратарь Европы», — цитирует игрока сайт Джанлуки Ди Марцио.