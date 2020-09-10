Вратарь «ПСЖ» Булка «привез» гол в свои ворота

«Ланс» открыл счет в матче второго тура чемпионата Франции против «ПСЖ». В этом моменте ошибся голкипер парижан Марцин Булка.

57' Lens 1-0 PSG ??

Ignatius Ganago scores for Lens after PSG mess it up at the back! ??#PSG #LENS #Ligue1



pic.twitter.com/7OsUbKJULR — RouteOneFootball (@Route1futbol) September 10, 2020

Польский вратарь отдал неточную передачу, мяч перехватил нападающий хозяев Иньятиус Ганаго и точно пробил. Это произошло на 57-й минуте. Счет матча — 1:0 в пользу «Ланса».