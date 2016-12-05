Вратарь "Лиона", пострадавший от взрыва петарды, пропустит минимум 2 недели

Голкипер "Лиона" Антони Лопеш в своем Instagram сообщил, что пропустит не менее двух недель из-за повреждения полученного в матче 16-го тура чемпионата Франции против "Метца". У 26-летнего португальца - травматическая глухота. Голкипер упал на газон после попадания в него петарды. Пока врачи пытались оказать ему помощь, фанаты бросили в него еще одну петарду. Судьи увели команды с поля, и матч не был возобновлен.

- После чрезвычайной ситуации, случившейся в матче с "Метцем", я проконсультировался с врачами и хотел бы заверить всех, что моей карьере ничего не угрожает, - написал Лопеш. - Я страдаю от травматической глухоты. Мне предстоит пройти лечение в течение 2 недель. Спасибо за вашу поддержку.

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