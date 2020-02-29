Вратарь «Гренобля» забросил мяч в свои ворота. Видео

Голкипер «Гренобля» Брис Мобле в матче 27-го тура лиги 2 против «Кана» отметился голом в свои ворота. 30-летний француз на 18-й минуте встречи поймал мяч, а при попытке сделать бросок на своего одноклубника, футбольный снаряд выскользнул и покатился в ворота. Мобле бросился спасать команду, но мяч успел пересечь линию ворот раньше, чем его поймал вратарь.

Lo que acaba de hacer Brice Maubleu ??(89) en el #SMCaen — #GrenobleFoot.



Uno de los bloopers del a?o ??



pic.twitter.com/c1w4mtrfhv — Football Prospector (@FootProspector) February 28, 2020