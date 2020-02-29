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Вратарь «Гренобля» забросил мяч в свои ворота. Видео

00:10

Голкипер «Гренобля» Брис Мобле в матче 27-го тура лиги 2 против «Кана» отметился голом в свои ворота. 30-летний француз на 18-й минуте встречи поймал мяч, а при попытке сделать бросок на своего одноклубника, футбольный снаряд выскользнул и покатился в ворота. Мобле бросился спасать команду, но мяч успел пересечь линию ворот раньше, чем его поймал вратарь.

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