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Вратарь «Балтики» Бориско считает, что Сафонов способен стать основным вратарем «ПСЖ»

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Вратарь «Балтики» Максим Бориско высказался о трансфере российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ», а также оценил его шансы выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы.

«Когда появились первые слухи о его трансфере в «ПСЖ», не поверил. Только после того, как появилась официальная информация. Он молодец, доказал все своим делом и своей игрой. Доннарумма чуть опытнее Матвея, но Сафонов может составить ему конкуренцию уже сейчас», -цитирует игрока Metaratings.ru.

Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года. Российский вратарь провел два матча в Лиге чемпионов, пять встреч в чемпионате страны и одну игру в Кубке Франции, пропустив в них шесть мячей.

Бориско и Сафонов вместе занимались в академии «Краснодара» с 2008 по 2011 год.

Источник: Metaratings
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 14 5 0 49-17 47
2
 Марсель 19 11 4 4 40-23 37
3
 Монако 19 10 4 5 32-22 34
4
 Ницца 19 9 6 4 38-25 33
5
 Лилль 19 8 8 3 29-19 32
6
 Лион 19 8 6 5 30-23 30
7
 Ланс 19 8 6 5 23-18 30
8
 Брест 19 9 1 9 29-31 28
9
 Страсбур 19 7 6 6 33-31 27
10
 Тулуза 19 7 4 8 20-21 25
11
 Осер 19 6 5 8 25-29 23
12
 Реймс 19 5 7 7 25-27 22
13
 Анже 19 6 4 9 21-28 22
14
 Нант 19 3 9 7 22-29 18
15
 Сент-Этьен 19 5 3 11 18-39 18
16
 Ренн 19 5 2 12 26-30 17
17
 Монпелье 19 4 3 12 20-44 15
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