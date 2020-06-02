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Врач «ПСЖ» рассказал о депрессии Ди Марии. Причиной может быть прерванный сезон лиги 1

08:45
Анхель Ди Мария. Фото AFP
Анхель Ди Мария. Фото AFP

Врач «ПСЖ» обеспокоен состоянием полузащитника Анхеля Ди Марии, информирует Le Parisien. По его словам, 32-летний аргентинец страдает от бессонницы и испытывает приступы депрессии.

Вероятной причиной такого состояния футболиста может быть досрочное завершение сезона чемпионата Франции, по итогам которого «ПСЖ» был признан чемпионом. Напомним, что последние матчи прошли в марте.

Также сообщается, что супруга Ди Марии рассказала близким, что ее муж ведет себя как зомби.

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