Врач «ПСЖ» рассказал о депрессии Ди Марии. Причиной может быть прерванный сезон лиги 1

Врач «ПСЖ» обеспокоен состоянием полузащитника Анхеля Ди Марии, информирует Le Parisien. По его словам, 32-летний аргентинец страдает от бессонницы и испытывает приступы депрессии.

Вероятной причиной такого состояния футболиста может быть досрочное завершение сезона чемпионата Франции, по итогам которого «ПСЖ» был признан чемпионом. Напомним, что последние матчи прошли в марте.

Также сообщается, что супруга Ди Марии рассказала близким, что ее муж ведет себя как зомби.