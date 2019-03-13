Возвращения Неймара ждут к концу апреля

"ПСЖ" доволен тем, как проходит восстановление нападающего команды Неймара после травмы. Бразилец прошел обследование в Дохе, после чего вернулся в Париж для продолжения процедур восстановления. Из-за перелома пятой плюсневой кости ноги форвард не играет с 23 января.

– Неймар больше не чувствует боли, – цитирует Le Figaro физиотерапевта Рафаэля Мартена. – Темп восстановления превосходит ожидания футболиста. Нужно продолжать в том же духе, пока он не сможет тренироваться без ограничений.

Предполагается, что Неймар вернется на поле к финалу Кубка Франции, который запланирован на 27 апреля.