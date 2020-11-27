Возвращение Головина снова откладывается. Он пропустит матч с «Нимом»

Полузащитник «Монако» Александр Головин начал заниматься в общей группе, но с ограничениями. Была надежда, что он попадет в заявку на матч 12-го тура чемпионата Франции с «Нимом», который пройдет 29 ноября. Но сегодня стало известно, что он пропустит и эту игру.

24-летний хавбек травмировался в конце августа, успев провести всего две встречи. После этого давались разные прогнозы по поводу его восстановления. В итоге лечение надрыва мышцы задней поверхности бедра сильно затянулось.

При этом выздоровели Виссам Бен Йеддер и Рубен Агилар. Без них в прошлом туре монегаски победили «ПСЖ» (3:2), уступая 0:2, и теперь делят третье место с «Лионом» и «Монпелье». Команда, которая финиширует на этой позиции, попадет в отборочный турнир Лиги чемпионов. (Александр Бобров)