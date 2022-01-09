Возможный приход Зидан в «ПСЖ» не повлияет на решение Мбаппе

Нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе сообщили, что бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан летом может возглавить французский клуб. Однако данная информация не повлияла на решение футболиста, который все еще намерен покинуть клуб, информирует Le Parisien.

Сообщается, что у него есть два варианта развития событий — перейти в «Реала» или подписать новый двухлетний контракт с «ПСЖ». На данный момент нападающий склоняется к первому варианту, однако не исключает и второго.

Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до лета 2022 года. В этом сезоне он провел за парижан во всех турнирах 25 матчей, забил 18 мячей и сделал 15 результативных передач.