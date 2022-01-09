Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Возможный приход Зидан в «ПСЖ» не повлияет на решение Мбаппе

14:29
Килиан Мбаппе. Фото AFP
Килиан Мбаппе. Фото AFP
Теги:

Нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе сообщили, что бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан летом может возглавить французский клуб. Однако данная информация не повлияла на решение футболиста, который все еще намерен покинуть клуб, информирует Le Parisien.

Сообщается, что у него есть два варианта развития событий — перейти в «Реала» или подписать новый двухлетний контракт с «ПСЖ». На данный момент нападающий склоняется к первому варианту, однако не исключает и второго.

Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до лета 2022 года. В этом сезоне он провел за парижан во всех турнирах 25 матчей, забил 18 мячей и сделал 15 результативных передач.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 4
Валенсия 1
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Медведева и Милохин выиграли зрительское голосование, Траньков проспорил щелбан Михеевой: чем закончился сезон «Ледникового периода»
Полиция казахстанского Тараза ликвидировала около десяти преступников
0
Реклама