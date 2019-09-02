Вот почему Неймар хотел уйти из «ПСЖ»

Стало известно, почему нападающий Неймар хотел уйти из «ПСЖ» в летнее трансферное окно. По информации L'?quipe, он не видит, что судьи во Франции его достаточно защищают. Также 27-летний бразилец не чувствует себя любимым в этой стране.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

Представитель Неймара: «Он остается в «ПСЖ»