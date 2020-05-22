Воспитанник «ПСЖ» умер в 24 года

Умер воспитанник «ПСЖ» и экс-игрок юношеской сборной Франции Джордан Дьякьезе. О смерти 24-летнего защитника конголезского происхождения сообщил его нынешний клуб — представитель пятого французского дивизиона «Фуриани».

Причины смерти Дьякьезе не называются.

Футболист выступал в юношеской и резервной команде «ПСЖ», принимал участие в юношеской Лиге УЕФА, но так и не сыграл за основу парижан. Впоследствии он играл за швейцарский «Ша-де-Фонд» и хорватский «Рудес», а к «Фуриани» присоединился прошлым летом.