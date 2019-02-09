"Воин, который покорил сердца болельщиков". Пост памяти "Нанта" в честь Салы

Официальный Твиттер "Нанта" опубликовал видеозапись с голами аргентинского нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы, который 7 февраля был официально признан погибшим.
Напомним, что 21 января Сала попрощался с бывшими партнерами по "Нанту" и вылетел на частном самолете в Уэльс, где должен был присоединиться к "Кардиффу", однако воздушное судно, на котором он совершал перелет, пропало с радаров. После долгих поисков тело футболиста обнаружили среди обломков самолета на дне Ла-Манша.
Сала выступал за "Нант" с 2015 по 2019 год. Провел за клуб 133 матча, забил 48 голов и отдал 13 голевых передач.
Un dernier but si représentatif de l'homme : un guerrier qui a su conquérir le coeur des supporters... 🙌#RIPSala pic.twitter.com/edoHqQTCvG– FC Nantes (@FCNantes) 9 февраля 2019 г.
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