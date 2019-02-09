"Воин, который покорил сердца болельщиков". Пост памяти "Нанта" в честь Салы

Официальный Твиттер "Нанта" опубликовал видеозапись с голами аргентинского нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы​, который 7 февраля был официально признан погибшим.

Напомним, что 21 января Сала попрощался с бывшими партнерами по "Нанту" и вылетел на частном самолете в Уэльс, где должен был присоединиться к "Кардиффу", однако воздушное судно, на котором он совершал перелет, пропало с радаров. После долгих поисков тело футболиста обнаружили среди обломков самолета на дне Ла-Манша.

Сала выступал за "Нант" с 2015 по 2019 год. Провел за клуб 133 матча, забил 48 голов и отдал 13 голевых передач.