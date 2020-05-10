Во второй лиге Франции увеличат число команд из-за досрочного завершения сезона

В субботу, 9 мая, «Ле Ман» и «Орлеан» выступили с официальным заявлением. Клубы, занявшие последние два места в турнирной таблице второй лиги Франции, объявили, что останутся во втором дивизионе. Количество участников будет расширено до 22.

Напомним, сезон-2019/20 во Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Турнирная таблица была зафиксирована на основании индекса эффективности — отношения набранных очков к сыгранным матчам.