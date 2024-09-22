Во французском СМИ заявили, что Сафонов мог сыграть лучше в эпизоде с пропущенным голом от «Реймса»

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии «СЭ» оценил дебют вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче чемпионата Франции против «Реймса» (1:1).

«Дебют в чемпионате Франции у Сафонова получился не таким праздничным, как в Лиге чемпионов. Работы у Матвея было немного. Но есть мнение, что в эпизоде с голом он мог сыграть получше», — сказал Леклер «СЭ».

Матч против «Реймса» стал первой игрой россиянина в чемпионате Франции. Ранее на этой неделе Сафонов дебютировал за парижскую команду, сыграв на ноль в матче с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов.