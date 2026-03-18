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18 марта, 18:52

Во Франции заявили, что Сафонов разрушил карьеру Шевалье в «ПСЖ»

Ана Горшкова
Корреспондент

Авторитетное интернет-издание foot01.com выпустило статью о российском голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:0).

Материал вышел с заголовком: «Сафонов разрушил парижскую карьеру Шевалье».

Французские журналисты в материале предполагают, что 24-летний Люка Шевалье этим летом, скорее всего, покинет парижский клуб из-за отсутствия игрового времени.

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Шевалье перешел в «ПСЖ» летом 2025-го. Последний раз он играл за клуб 23 января 2026-го в матче 19-го тура Лиги 1 против «Осера» (1:0).

По информации L'Equipe, интерес к Шевалье проявляют несколько клубов, и сам вратарь сборной Франции готов к трансферу.

Первый матч против «Челси» «ПСЖ» выиграл со счетом 5:2 и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары «Галатасарай» — «Ливерпуль».

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Источник: foot01.com
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Люка Шевалье
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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