Во Франции заявили, что Сафонов разрушил карьеру Шевалье в «ПСЖ»
Авторитетное интернет-издание foot01.com выпустило статью о российском голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:0).
Материал вышел с заголовком: «Сафонов разрушил парижскую карьеру Шевалье».
Французские журналисты в материале предполагают, что 24-летний Люка Шевалье этим летом, скорее всего, покинет парижский клуб из-за отсутствия игрового времени.
Шевалье перешел в «ПСЖ» летом 2025-го. Последний раз он играл за клуб 23 января 2026-го в матче 19-го тура Лиги 1 против «Осера» (1:0).
По информации L'Equipe, интерес к Шевалье проявляют несколько клубов, и сам вратарь сборной Франции готов к трансферу.
Первый матч против «Челси» «ПСЖ» выиграл со счетом 5:2 и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары «Галатасарай» — «Ливерпуль».
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
|Ницца
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17
|Труа
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18
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