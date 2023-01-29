Во Франции заявили, что «Монако» не хочет продавать Головина, несмотря на возраст

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» оценил вероятность ухода полузащитника Александра Головина из «Монако».

«Головин проводит свой самый стабильный сезон в составе «Монако», который по-прежнему претендует на топ-3 французского чемпионата и квалификацию Лиги чемпионов, плюс Лигу Европы. Он является бесспорным игроком основы одного из последних больших западных клубов с российским владельцем. Но «Монако» не хочет продавать его, и если бы нашелся клуб, заинтересованный в нем, он стоил бы больших денег, но ему уже 26 лет, а это уже по сути старость на трансферном рынке! Проблема с Головиным заключается еще и в том, что он не очень заметен на международной арене. Россия больше не играет, а «Монако» не играет в Лиге чемпионов. Чтобы привлечь к себе внимание, «Монако» должен очень хорошо выступить в Лиге Европы с великолепным Головиным», — сказал Леклер «СЭ».

Ранее «Монако» в матче 20-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Марселем» со счетом 1:1. После этого матча «Монако» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Марсель» с 43 очками — на третьей строчке.