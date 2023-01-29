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Сегодня, 16:10

Во Франции заявили, что «Монако» не хочет продавать Головина, несмотря на возраст

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» оценил вероятность ухода полузащитника Александра Головина из «Монако».

«Головин проводит свой самый стабильный сезон в составе «Монако», который по-прежнему претендует на топ-3 французского чемпионата и квалификацию Лиги чемпионов, плюс Лигу Европы. Он является бесспорным игроком основы одного из последних больших западных клубов с российским владельцем. Но «Монако» не хочет продавать его, и если бы нашелся клуб, заинтересованный в нем, он стоил бы больших денег, но ему уже 26 лет, а это уже по сути старость на трансферном рынке! Проблема с Головиным заключается еще и в том, что он не очень заметен на международной арене. Россия больше не играет, а «Монако» не играет в Лиге чемпионов. Чтобы привлечь к себе внимание, «Монако» должен очень хорошо выступить в Лиге Европы с великолепным Головиным», — сказал Леклер «СЭ».

Ранее «Монако» в матче 20-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Марселем» со счетом 1:1. После этого матча «Монако» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Марсель» с 43 очками — на третьей строчке.

Александр Головин
ФК Монако
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 15 2 2 48-14 47
2
 Ланс 20 13 6 1 33-14 45
3
 Марсель 20 13 4 3 40-17 43
4
 Монако 20 11 5 4 43-27 38
5
 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
6
 Лорьян 20 10 5 5 33-30 35
7
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
11
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
 Труа 20 4 7 9 31-41 19
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.01 23:00
Лорьян – Ренн
 2 : 1
28.01 19:00
Труа – Ланс
 1 : 1
28.01 23:00
Марсель – Монако
 1 : 1
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 - : -
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
29.01 19:05
Аяччо – Лион
 - : -
29.01 22:45
ПСЖ – Реймс
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 14 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 16 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 14 1 2
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