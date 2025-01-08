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Сегодня, 11:18

Во Франции заявили, что болельщики ждут прихода Зидана на пост главного тренера сборной после ухода Дешама

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии «СЭ» отреагировал на заявление главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. 8 января 56-летний специалист сообщил, что принял решение покинуть национальную команду в 2026 году.

«Это заявление стало неожиданностью. Дешам — лучший тренер французской сборной, но несмотря на то, что мы дошли до полуфинала на последнем Евро, турнир был признан провальным. Люди начали уставать от стиля и тактики. И подавляющее большинство болельщиков с нетерпением ждут, когда же Зинедин Зидан займет эту должность», — сказал Леклер «СЭ».

Дешам тренирует сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда провела 166 матчей: 106 побед, 31 ничья и 29 поражений. В 2018-м французы выиграли чемпионат мира, а в 2021-м — Лигу наций.

Дидье Дешам
Зинедин Зидан
Сборная Франции по футболу
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Дешам объявит об уходе из сборной Франции после чемпионата мира-2026

Дешам — об уходе с поста главного тренера сборной Франции: «Нужно уметь сказать «стоп»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 16 10 3 3 37-19 33
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 16 7 7 2 26-16 28
5
 Лион 16 8 4 4 28-20 28
6
 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
7
 Ланс 16 6 6 4 19-15 24
8
 Тулуза 16 7 3 6 18-17 24
9
 Осер 16 6 3 7 24-26 21
10
 Страсбур 16 5 5 6 28-28 20
11
 Реймс 16 5 5 6 21-21 20
12
 Брест 16 6 1 9 24-29 19
13
 Ренн 16 5 2 9 22-23 17
14
 Анже 16 4 4 8 16-26 16
15
 Сент-Этьен 16 5 1 10 15-35 16
16
 Нант 16 3 6 7 18-25 15
17
 Гавр 16 4 0 12 12-34 12
18
 Монпелье 16 2 3 11 15-39 9
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10.01 21:00
Нант – Монако
 - : -
10.01 23:00
Осер – Лилль
 - : -
11.01 19:00
Брест – Лион
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11.01 21:00
Реймс – Ницца
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11.01 23:00
Ренн – Марсель
 - : -
12.01 17:00
Гавр – Ланс
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