Во Франции утверждают, что Нико Ковач покинет пост главного тренера «Монако»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач будет отправлен в отставку, сообщает RMC Sport.

По данным источника, сегодня вечером в клубе объявили специалисту, что он будет отправлен в отставку. Руководство недовольно результатами команды в текущем сезоне. За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.

«Монако» занимает шестое место в чемпионате Франции, имея в активе 29 очков в 19 матчах. Команда не сумела пробиться в Лигу чемпионов, проиграв в отборочном турнире «Шахтеру» (0:1, 2:2)