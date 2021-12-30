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Во Франции утверждают, что Нико Ковач покинет пост главного тренера «Монако»

20:29
Нико Ковач. Фото Twitter
Нико Ковач. Фото Twitter
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач будет отправлен в отставку, сообщает RMC Sport.

По данным источника, сегодня вечером в клубе объявили специалисту, что он будет отправлен в отставку. Руководство недовольно результатами команды в текущем сезоне. За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.

«Монако» занимает шестое место в чемпионате Франции, имея в активе 29 очков в 19 матчах. Команда не сумела пробиться в Лигу чемпионов, проиграв в отборочном турнире «Шахтеру» (0:1, 2:2)

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Евгений Петров все материалы автора
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