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Новости   //    Футбол   //    Франция

Во Франции спортсменам запрещено тренироваться группами более десяти человек

20:02
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Министр спорта Франции Роксана Марасиняну сообщила о введении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. С понедельника спортсменам будет запрещено проводить тренировки группами численностью более 10 человек, сообщает AFP.

На фоне эпидемии коронавируса министр также приняла решение о закрытии всех спортивных лагерей и отмене сборов, в том числе на пасхальные каникулы в апреле, а также закрытии бассейнов и спортзалов в учебных заведениях на 15 дней.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»

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