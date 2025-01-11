Во Франции сообщили о личном желании Луиса Энрике видеть в «ПСЖ» Кварацхелию

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Кварацхелия согласовал 5-летний контракт с «ПСЖ», а зарплата 23-летнего грузина вырастет в пять раз.

«ПСЖ» всегда нужен такой сильный игрок, как Кварацхелия. И речь идет о сезоне, когда Хвича вместе с «Наполи» завоевал титул чемпиона Италии два года назад, а не о более напряженной игре в начале этого сезона. Он может играть на фланге, но еще по всей линии атака. Именно такой быстрый нападающий нравится Луису Энрике, он лично хочет видеть такого футболиста в команде», — сказал Леклер «СЭ».

Контракт вингера с «Наполи» действует до лета 2027 года. В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 19 играх. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.