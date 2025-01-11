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Во Франции сообщили о личном желании Луиса Энрике видеть в «ПСЖ» Кварацхелию

Константин Белов
Корреспондент
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Кварацхелия согласовал 5-летний контракт с «ПСЖ», а зарплата 23-летнего грузина вырастет в пять раз.

«ПСЖ» всегда нужен такой сильный игрок, как Кварацхелия. И речь идет о сезоне, когда Хвича вместе с «Наполи» завоевал титул чемпиона Италии два года назад, а не о более напряженной игре в начале этого сезона. Он может играть на фланге, но еще по всей линии атака. Именно такой быстрый нападающий нравится Луису Энрике, он лично хочет видеть такого футболиста в команде», — сказал Леклер «СЭ».

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Контракт вингера с «Наполи» действует до лета 2027 года. В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 19 играх. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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2
 Марсель 16 10 3 3 37-19 33
3
 Монако 17 9 4 4 28-18 31
4
 Лилль 17 7 8 2 26-16 29
5
 Лион 17 8 4 5 29-22 28
6
 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
7
 Ланс 16 6 6 4 19-15 24
8
 Тулуза 16 7 3 6 18-17 24
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10
 Брест 17 7 1 9 26-30 22
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 Страсбур 16 5 5 6 28-28 20
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 Реймс 16 5 5 6 21-21 20
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 Ренн 16 5 2 9 22-23 17
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 Нант 17 3 7 7 20-27 16
15
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