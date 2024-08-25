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Сегодня, 11:55

Во Франции сообщили, что пиратские трансляции лиги 1 не стали главной причиной ареста Дурова

Микеле Антонов
Корреспондент
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об аресте основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

Ранее телеканал TF1 сообщил, что Дурова арестовали во Франции в том числе за пиратские трансляции матчей лиги 1 в Telegram — это одна из причин задержания основателя мессенджера в аэропорту Парижа.

«Ордер на обыск, выданный французскими властями в отношении Дурова, касался целого ряда претензий, но не конкретно по лиге 1. Обвинения, которые французские власти выдвинули в адрес Дурова, выходят далеко за рамки пиратских трансляций чемпионата Франции», — сказал Леклер «СЭ».

Французский журналист также рассказал, насколько сильно повлияла ситуация с показом матчей чемпионата страны в обход официальных трансляций на арест Дурова.

«Они обвиняют его в том, что он не принял меры против преступного использования своего сервиса Telegram в случаях, гораздо более серьезных, чем незаконные трансляции матчей лиги 1. Даже когда Amazon показывал наш чемпионат и было гораздо меньше пиратства. Дуров все равно был бы арестован по прибытии во Францию», — добавил Леклер.

Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы. Основатель Telegram Павел Дуров задержан в Париже. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

24 августа Дурова задержали в аэропорту в Париже. На предпринимателя был выписан французский ордер на обыск, выданный Национальным управлением судебной полиции. На данный момент Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Судебное заседание пройдет сегодня, 25 августа.

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Дурова обвиняют в пиратских трансляциях чемпионата Франции в Telegram
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 2 2 0 0 10-1 6
2
 Лилль 2 2 0 0 4-0 6
3
 Монако 2 2 0 0 3-0 6
4
 Марсель 1 1 0 0 5-1 3
5
 Ренн 1 1 0 0 3-0 3
6
 Осер 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ланс 1 1 0 0 1-0 3
8
 Гавр 2 1 0 1 3-4 3
9
 Тулуза 1 0 1 0 0-0 1
10
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
11
 Страсбур 1 0 1 0 1-1 1
12
 Монпелье 2 0 1 1 1-7 1
13
 Ницца 1 0 0 1 1-2 0
14
 Реймс 1 0 0 1 0-2 0
15
 Сент-Этьен 2 0 0 2 0-3 0
16
 Анже 2 0 0 2 0-3 0
17
 Брест 1 0 0 1 1-5 0
18
 Лион 2 0 0 2 0-5 0
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23.08 21:45
ПСЖ – Монпелье
 6 : 0
24.08 18:00
Лион – Монако
 0 : 2
24.08 20:00
Лилль – Анже
 2 : 0
24.08 22:00
Сент-Этьен – Гавр
 0 : 2
25.08 16:00
Ланс – Брест
 - : -
25.08 18:00
Нант – Осер
 - : -
25.08 18:00
Ницца – Тулуза
 - : -
25.08 18:00
Страсбур – Ренн
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25.08 21:45
Марсель – Реймс
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Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

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Луис Энрике

Марсель

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П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

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Амин Харит

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Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
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Монако

 2 0 0
Марванн Н`Зузи

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