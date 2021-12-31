Во Франции сообщили, что лидеры «Монако» недовольны работой с Ковачем в этом сезоне

Главный тренер «Монако» Нико Ковач был отстранен от работы с основой. Стали известны некоторые причины такого радикального решения.

«В прошлом сезоне, с января по май, Ковач играл, используя в атаке и середине поля постоянно семь-восемь игроков. А в этом сезоне добавилось еще четыре футболиста, которых купили за приличные деньги. Ребята были хороши в прошлом сезоне, и после этого их усаживают на скамейку запасных.

Это не только Бен-Йеддер. Есть еще парни в середине поля, которые также недовольны. Есть Фофана, Желсон Мартинш, который тоже недоволен, россиянин Головин, который находится на прямом контакте с руководством клуба...

У этих ребят было шесть отличных месяцев в прошлом сезоне, и внезапно им сказали: «Подождите, мы покупаем новых игроков и собираемся играть с ними, чтобы показать, что мы не ошиблись», — приводит слова обозревателя канала L'Equipe Жиля Фавара Foot Radio.

50-летний Ковач возглавил французский клуб в июле 2020 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

После 19 туров чемпионата Франции «Монако» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков в 19 матчах.