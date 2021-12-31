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Во Франции сообщили, что лидеры «Монако» недовольны работой с Ковачем в этом сезоне

19:54
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач был отстранен от работы с основой. Стали известны некоторые причины такого радикального решения.

«В прошлом сезоне, с января по май, Ковач играл, используя в атаке и середине поля постоянно семь-восемь игроков. А в этом сезоне добавилось еще четыре футболиста, которых купили за приличные деньги. Ребята были хороши в прошлом сезоне, и после этого их усаживают на скамейку запасных.

Это не только Бен-Йеддер. Есть еще парни в середине поля, которые также недовольны. Есть Фофана, Желсон Мартинш, который тоже недоволен, россиянин Головин, который находится на прямом контакте с руководством клуба...

У этих ребят было шесть отличных месяцев в прошлом сезоне, и внезапно им сказали: «Подождите, мы покупаем новых игроков и собираемся играть с ними, чтобы показать, что мы не ошиблись», — приводит слова обозревателя канала L'Equipe Жиля Фавара Foot Radio.

50-летний Ковач возглавил французский клуб в июле 2020 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

После 19 туров чемпионата Франции «Монако» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков в 19 матчах.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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Арсенал
Манчестер Сити

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20%

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Иван Шитик все материалы автора

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