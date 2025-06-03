Во Франции считают странным возможный уход Сафонова из «ПСЖ» из-за трансфера украинца Забарного

Бывший заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» оценил вероятность ухода российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова из парижского клуба из-за возможного трансфера украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного.

По информации L'Equipe, 22-летнего украинца заверили, что у него не возникнет проблем с Сафоновым. Кроме того, в клубе допустили, что россиянин покинет команду в межсезонье.

«Многим болельщикам «ПСЖ» это кажется странным. Сафонов доказал, что он хороший второй номер. Но «ПСЖ» так хочет заполучить Забарного, что если одним из условий будет уход Сафонова, то ему придется уйти. Еще один фактор — мы не уверены на сто процентов, что Доннарумма останется. Если он уйдет, я почти на сто процентов уверен, что «ПСЖ» не будет рассматривать Сафонова в качестве нового первого номера. Опять же, он рассматривается как хороший второй номер. Похоже, что их вариант номер один — Люка Шевалье из «Лилля», — сказал Леклер «СЭ».

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В своем дебютном сезоне он выиграл четыре трофея — французскую лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.

Российский вратарь провел 17 матчей за парижан во всех турнирах, пропустил 13 мячей и семь раз отыграл на ноль.