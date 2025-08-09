Футбол
9 августа, 09:51

Во Франции считают, что Сафонову лучше покинуть «ПСЖ»: «Он только третий номер»

Константин Белов
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Getty Images

Журналист L'Equipe Лоик Танзи в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Считаю, что Матвею Сафонову нужно уйти из «ПСЖ» этим летом. У команды сейчас пять вратарей, и пока Доннарумма остается. Плюс приходит вратарь «Лилля» Люка Шевалье. А Сафонов только третий номер, в то время как он хочет быть номером один. Мне кажется, что он должен найти новый клуб, чтобы играть чаще», — сказал Танзи «СЭ».

Сафонов пополнил состав «ПСЖ» прошлым летом. Россиянин выиграл с командой четыре титула — лигу 1, Кубок Франции и Суперкубок и Лигу чемпионов.

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
  • Kimi_

    Молодец, Матвей, все правильно делает. По первому пинку уходить не стал. Агент поищет клуб, где он сможет заиграть и перейдет туда. У Сафонова есть все шансы быть первым номером в средненьком клубе той же французкой лиги. Вратарь не плохой, не звезда конечно, но играть в воротах умеет.

    13.08.2025

  • baduga-0401

    Без Матвея не будет фарта)

    11.08.2025

  • serkonol

    безмозглый, наслаждайся своей дуростью. дуракам проще живётся)))

    10.08.2025

  • Илья858

    Разумно. Вполне мог бы сейчас получить хорошую игровую практику и вырасти уровнем

    09.08.2025

  • serkonol

    пока, безмозглый:grin:

    09.08.2025

  • Степочкин

    так ты посмотри какую ты несуразицу написал полупокер....

    09.08.2025

  • serkonol

    пока, безмозглый:grin:

    09.08.2025

  • Степочкин

    Это у тебя словоблудие. Услышал где-то по ТВ модную фразу "зона комфорта"... детский сад. Яшин или Харламов из какой зоны комфорта вышли? В какой чемпионат они поехали, какой язык изучать? Хотя обоих приглашали...Хрень какую-то несешь если честно. Зайди на Википедию и посмотри достижения Акинфеева, а потом будешь приводить пример Аршавина или еще кого-то. Ты еще скажи что Тотти говнюк , потому что играл всю жизнь в Роме и не вышел из зоны комфорта , не поиграл в РПЛ и не выучил русский язык. Сам выйди из зоны комфорта, отключи интернет, пиши письма...

    09.08.2025

  • serkonol

    мне безразлично, что говорил сафонов. повторюсь, акинфеев первый парень на деревне. аршавин, павлюченко и сафонов смогли выйти из зоны комфорта рпл. всё остальное - словоблудие.

    09.08.2025

  • Степочкин

    Давай так.. Во-первых сухари только у того кто не играл в Еврокубках, а сидел в РПЛ и дро...ил, потому что ниже еврокубковой зоны в таблице каждый сезон.. Во-вторых, Сафонов играл всего 2 матча в еврокубках, остальные игры в основном в Кубке Франции с командами 2й и 3й лиг. В итоге за 17 матчей у Сафонова пропущено аж 13 мячей в играх с так себе клубами и с одними из самых сильных и дорогих игроков защиты. И этот человек говорил в прямом эфире что он лучше Акинфеева. В этом и есть вся суть.

    09.08.2025

  • serkonol

    его "рекорд" сколько-то матчей в еврокубках без сухарей))) всё остальное - словоблудие. извини, но ничего личного.

    09.08.2025

  • Степочкин

    Зачем мне его пиарить? Он лучший игрок моей любимой команды. Он пиарит себя своей игрок и своими рекордами.

    09.08.2025

  • serkonol

    с мозгами всё в порядке?:grin: или приходится пиарить акинфеева за 3 копейки)))

    09.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    И только СЭ продолжал нас уверять, что Сафонов вот-вот выпихнет из основы макаронника.

    09.08.2025

  • Степочкин

    Так может и иностранцам нужно выйти из зоны комфорта и ехать учить русский язык, в пробках в Москве постоять и т.д. не? Или только нам русским надо унизиться и выходить из какой-то там придуманной "зоны комфорта"? По поводу Кубка ЛЕ... Если это так легко и второстепенно, то есть всегда один ответ - попробуй повтори! Так-то и Кубок Европы можно второстепенным назвать, а основным Кубок Мира. Но титул чемпиона Европы есть титул чемпиона Европы .. Второстепенные Кубки это некогда Кубок Кубков , а теперь всякие Лиги наций и Лиги конференций - там шлак футбольных лиг. А в Лиге Европы все-таки всегда играли и участники лиги чемпионов на поздних стадиях, а это серьезные участники, иногда очень статусные.

    09.08.2025

  • serkonol

    российские футболисты в рпл - это зона комфорта. не надо учить иностранный язык, да и всё остальное своё и родное. лига европы - второсорный турнир, сильнейшие играют в лиге чемпионов. акинфеев попробовал, но соперники были значительно сильнее. поэтому весной 2005-го он играл в лиге европы (тогда это был кубок уефа вроде).

    09.08.2025

  • serkonol

    веришь в глупость, которую написал?:grin: акинфеев чемпион мира или европы, выиграл лигу чемпионов?

    09.08.2025

  • Степочкин

    Кто сказал что в ЦСКА и РПЛ зона комфорта? И кто сказал что надо из чего-то выходить? Аршавин и Акинфеев победители Лиги Европы УЕФА в ЦСКА и Зените.

    09.08.2025

  • serkonol

    игорь первый парень на деревне))) павлюченко, аршавин, сафонов хотя бы попробовали выйти из зоны комфорта.

    09.08.2025

  • Степочкин

    Да и статистика Сафонова, учитывая матчи с клубами 2-й и 3-й лиги Франции в Кубке весьма посредственная, в 17 матчах аж 13 пропущенных голов. Так себе результат, учитывая уровень защиты клуба. Нечего было превозноситься и говорить в интервью что лучше Игоря прямо сейчас. Лучше Игоря ты только полируешь лавку! Уборщица хоть в ПСЖ, хоть Факеле остается уборщицей, титулов ей статусный клуб не прибавляет. Так и с лавочниками. Ты или лавочник или игрок основной обоймы.

    09.08.2025

  • Степочкин

    Кто -то доказывал мол чего там достиг Акинфеев, а посмотрите типа на Сафонова, он уже в ПСЖ играет. Так вот Сафонов перешел в ПСЖ, в котором не было ни одного более-менее престижного титула, т.е. Сафонов перешел в так себе клуб без евротитулов. ЦСКА на тот момент был более титулованным клубом чем ПСЖ , имея в активе Кубок УЕФА ЛЕ. Причем Акинфеев сам лично принял участие в завоевании, приложил руки так сказать. Не говоря уж о рекордах Игоря в чемпионате РПЛ и в принципе рекордах преданности одному клубу. А Сафонов просидел всего лишь на лавке ПСЖ. Да, Сафонов сыграл в 17 матчах, но я хорошо следил за его играми, там матчи были в Кубке Франции в основном с командами 2-х и даже 3-х лиг, 2 матча в ЛЧ в которые уже ничего не значили и дали отдохнуть Доннарумме, ну и в самой Лиге 1 опять же либо с несильными командами аутсайдерами, либо как в матче с Монако кажется перед ответственными играми ЛЧ , где играл Доннарумма. Так что заслуга Сафонова еле-еле косвенная в Кубке ЛЧ ПСЖ.

    09.08.2025

  • karwin

    Да, действительно, трофеи собрал, сейчас неплохо бы и в воротах постоять.

    09.08.2025

  • Boris

    По сути всё верно, идеальный вариант аренда с правом выкупа. Трофеи он уже собрал, пора и себя европе показать

    09.08.2025

    • «Лилль» хочет арендовать Кински у «Тоттенхэма» в случае ухода Шевалье в «ПСЖ»

    «Брест» арендовал вратаря «Монако» Маецки
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ПСЖ 12 8 3 1 24-11 27
    2
    		 Марсель 12 8 1 3 28-11 25
    3
    		 Ланс 12 8 1 3 21-11 25
    4
    		 Страсбур 12 7 1 4 24-16 22
    5
    		 Лилль 12 6 2 4 23-15 20
    6
    		 Монако 12 6 2 4 24-21 20
    7
    		 Лион 12 6 2 4 18-15 20
    8
    		 Ренн 12 4 6 2 19-17 18
    9
    		 Ницца 12 5 2 5 17-18 17
    10
    		 Тулуза 12 4 4 4 18-16 16
    11
    		 Париж 12 4 2 6 18-21 14
    12
    		 Гавр 12 3 5 4 13-17 14
    13
    		 Анже 12 3 4 5 10-15 13
    14
    		 Метц 12 3 2 7 12-27 11
    15
    		 Брест 12 2 4 6 14-21 10
    16
    		 Нант 12 2 4 6 11-18 10
    17
    		 Лорьян 12 2 4 6 14-26 10
    18
    		 Осер 12 2 1 9 7-19 7
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    21.11 22:45 Ницца – Марсель - : -
    22.11 19:00 Ланс – Страсбур - : -
    22.11 21:00 Ренн – Монако - : -
    22.11 23:05 ПСЖ – Гавр - : -
    23.11 17:00 Осер – Лион - : -
    23.11 19:15 Брест – Метц - : -
    23.11 19:15 Нант – Лорьян - : -
    23.11 19:15 Тулуза – Анже - : -
    23.11 22:45 Лилль – Париж - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Хоакин Паникелли
    Хоакин Паникелли

    Страсбур

    		 9
    Мэйсон Гринвуд
    Мэйсон Гринвуд

    Марсель

    		 8
    Эстебан Леполь
    Эстебан Леполь

    Ренн

    		 8
    П
    Витор Феррейра Витинья
    Витор Феррейра Витинья

    ПСЖ

    		 6
    Валентин Барко
    Валентин Барко

    Страсбур

    		 4
    Илан Кеббаль
    Илан Кеббаль

    Париж

    		 4
    И К Ж
    Садибу Сане
    Садибу Сане

    Метц

    		 5 2 1
    Махди Камара
    Махди Камара

    Ренн

    		 10 1 3
    Отавио
    Отавио

    Париж

    		 10 1 3
    Вся статистика

