Во Франции считают, что Сафонову лучше покинуть «ПСЖ»: «Он только третий номер»
Журналист L'Equipe Лоик Танзи в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Считаю, что Матвею Сафонову нужно уйти из «ПСЖ» этим летом. У команды сейчас пять вратарей, и пока Доннарумма остается. Плюс приходит вратарь «Лилля» Люка Шевалье. А Сафонов только третий номер, в то время как он хочет быть номером один. Мне кажется, что он должен найти новый клуб, чтобы играть чаще», — сказал Танзи «СЭ».
Сафонов пополнил состав «ПСЖ» прошлым летом. Россиянин выиграл с командой четыре титула — лигу 1, Кубок Франции и Суперкубок и Лигу чемпионов.
Новости