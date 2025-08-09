Во Франции считают, что Сафонову лучше покинуть «ПСЖ»: «Он только третий номер»

Журналист L'Equipe Лоик Танзи в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Считаю, что Матвею Сафонову нужно уйти из «ПСЖ» этим летом. У команды сейчас пять вратарей, и пока Доннарумма остается. Плюс приходит вратарь «Лилля» Люка Шевалье. А Сафонов только третий номер, в то время как он хочет быть номером один. Мне кажется, что он должен найти новый клуб, чтобы играть чаще», — сказал Танзи «СЭ».

Сафонов пополнил состав «ПСЖ» прошлым летом. Россиянин выиграл с командой четыре титула — лигу 1, Кубок Франции и Суперкубок и Лигу чемпионов.