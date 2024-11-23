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Сегодня, 12:58

Во Франции считают, что Сафонов в игре против «Тулузы» провел лучший матч за «ПСЖ»

Константин Белов
Корреспондент
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 12-го тура чемпионата Франции против «Тулузы» (3:0).

«Сафонов провел свой лучший матч с момента прихода в «ПСЖ» . Есть вероятность, что Доннарумма, который также не играл за Италию на прошлой неделе против Франции, пропустил матч из-за якобы «боли в животе». По правде говоря, никто не понимает, как Луис Энрике выбирает вратарей. До сих пор неизвестно, кто будет в стартовом составе против «Баварии». Но допускаю, что Сафонов ближе к этому, чем его конкуренты. Особенно после матча в чемпионате», — сказал Лекрен «СЭ».

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в прошедшее трансферное окно. В этом сезоне 25-летний россиянин провел 5 матчей и три раза отстоял на ноль.

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Нигматуллин: «Доннарумма не выручает, а Сафонов с каждым матчем завоевывает авторитет»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 10 2 0 36-10 32
2
 Монако 12 8 2 2 21-10 26
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Лион 11 5 3 3 18-15 18
6
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
7
 Реймс 11 5 2 4 19-15 17
8
 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
9
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
10
 Тулуза 12 4 3 5 13-14 15
11
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12
 Брест 12 4 1 7 16-22 13
13
 Ренн 11 3 2 6 13-18 11
14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
16
 Сент-Этьен 11 3 1 7 10-25 10
17
 Гавр 11 3 0 8 8-23 9
18
 Монпелье 11 2 1 8 11-31 7
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22.11 21:00
Монако – Брест
 3 : 2
22.11 23:00
ПСЖ – Тулуза
 3 : 0
23.11 19:00
Ланс – Марсель
 - : -
23.11 21:00
Сент-Этьен – Монпелье
 - : -
23.11 23:00
Реймс – Лион
 - : -
24.11 17:00
Лилль – Ренн
 - : -
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