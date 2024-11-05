Во Франции считают, что Сафонов пока не занял позицию основного вратаря «ПСЖ»

Французский журналист FootMercato Аурелиен Маседо прокомментировал слухи, согласно которым Матвей Сафонов может стать основным вратарем «ПСЖ».

«Сафонов не становится первым вратарем, а только сыграет против «Атлетико». Это даст ему возможность проявить себя в большой игре. Доннарумма разочаровал в игре против «Арсенала». После этого Сафонов должен показать себя и подтвердить, что он может быть номером один. У болельщиков много сомнений, потому что он был куплен Кампосом, которого критикуют. Кроме того, Арнау Тенас ценится как резервный вратарь, и приобретение Сафонова вызвало у многих людей сомнения, потому что они не посчитали нужным покупать еще одного вратаря. Против «Ланса» Сафонов был очень хорош, особенно в пасе и построении игры. В своих первых двух матчах он успокоил, но должен подтвердить теперь подтвердить свой статус», — цитирует Маседо «ВсеПроСпорт».

«ПСЖ» занимает первую строчку в турнирной таблице французской лиги 1, имея в своем активе 26 очков. В этом сезоне Сафонов сыграл четыре матча за парижский клуб во всех турнирах и пропустил два гола.