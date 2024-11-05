Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 11:25

Во Франции считают, что Сафонов пока не занял позицию основного вратаря «ПСЖ»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Французский журналист FootMercato Аурелиен Маседо прокомментировал слухи, согласно которым Матвей Сафонов может стать основным вратарем «ПСЖ».

«Сафонов не становится первым вратарем, а только сыграет против «Атлетико». Это даст ему возможность проявить себя в большой игре. Доннарумма разочаровал в игре против «Арсенала». После этого Сафонов должен показать себя и подтвердить, что он может быть номером один. У болельщиков много сомнений, потому что он был куплен Кампосом, которого критикуют. Кроме того, Арнау Тенас ценится как резервный вратарь, и приобретение Сафонова вызвало у многих людей сомнения, потому что они не посчитали нужным покупать еще одного вратаря. Против «Ланса» Сафонов был очень хорош, особенно в пасе и построении игры. В своих первых двух матчах он успокоил, но должен подтвердить теперь подтвердить свой статус», — цитирует Маседо «ВсеПроСпорт».

«ПСЖ» занимает первую строчку в турнирной таблице французской лиги 1, имея в своем активе 26 очков. В этом сезоне Сафонов сыграл четыре матча за парижский клуб во всех турнирах и пропустил два гола.

Источник: ВсеПроСпорт
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Алексей Миранчук рассказал об ощущениях от игры против Месси
Выборы в США по московскому времени: какая разница с Америкой, график голосования 5 ноября
Вучич рассказал о возможном рождественском предложении Трампа по Украине
Молния убила футболиста, еще восемь человек получили ожоги. Матч в Перу закончился трагедией из-за стадиона и браслета
Вагенкнехт призвала Шольца поставить вопрос о вотуме доверия правительству
Россиянка Шнайдер победила британку Бултер в финале турнира в Гонконге
Популярное видео
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
«Сафонов помог нам добиться численного превосходства». Энрике и болельщики «ПСЖ» в восторге от первого «сухаря» россиянина
Журналист L'Equipe Леклер о Сафонове: «Мы все еще ждем от него эталонного матча»
Луис Энрике оценил игру Сафонова в матче с «Лансом»
«ПСЖ» победил «Ланс», Сафонов впервые не пропустил в матче лиги 1
Во Франции отреагировали на выход Сафонова в старте «ПСЖ» на игру с «Лансом»
Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч лиги 1 против «Ланса»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Агент Барбоза: «Доннарумма может потерять мотивацию в «ПСЖ», не понимая, за что его убрали из состава»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 10 8 2 0 29-8 26
2
 Марсель 10 6 2 2 23-12 20
3
 Монако 10 6 2 2 15-7 20
4
 Лилль 10 5 3 2 16-9 18
5
 Ницца 10 4 4 2 19-9 16
6
 Лион 10 4 3 3 17-15 15
7
 Ланс 10 3 5 2 9-7 14
8
 Реймс 10 4 2 4 16-15 14
9
 Страсбур 10 3 4 3 19-19 13
10
 Осер 10 4 1 5 17-18 13
11
 Брест 10 4 1 5 13-16 13
12
 Тулуза 10 3 3 4 11-11 12
13
 Ренн 10 3 2 5 13-16 11
14
 Нант 10 2 4 4 12-14 10
15
 Анже 10 2 4 4 11-16 10
16
 Сент-Этьен 10 3 1 6 10-24 10
17
 Гавр 10 3 0 7 8-20 9
18
 Монпелье 10 1 1 8 8-30 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.11 22:45
Марсель – Осер
 - : -
9.11 19:00
Страсбур – Монако
 - : -
9.11 21:00
Ланс – Нант
 - : -
9.11 23:00
Анже – ПСЖ
 - : -
10.11 17:00
Ницца – Лилль
 - : -
10.11 19:00
Гавр – Реймс
 - : -
10.11 19:00
Монпелье – Брест
 - : -
10.11 19:00
Ренн – Тулуза
 - : -
10.11 22:45
Лион – Сент-Этьен
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 8
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 7
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 7
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Луис Энрике

Луис Энрике

Марсель

 4
И К Ж
Стефан Дзодич

Стефан Дзодич

Монпелье

 3 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 6 1 2
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 7 1 2
Вся статистика

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости