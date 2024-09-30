Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 10:40

Во Франции считают, что Сафонов подтвердил статус второго номера «ПСЖ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матвей Сафонов.
Фото AFP

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» оценил игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Говорить о чем-то пока рано. Матвей выполнил свою работу, сделал несколько хороших сэйвов, но и допустил несколько ошибок. Мы все еще задаемся вопросом, каков его потенциал. Не забывайте, что у «ПСЖ» три вратаря. Сафонов подтвердил, что он номер 2, опережающий Тенаса, но для того, чтобы стать первым, потребуется серия огромных ошибок Доннаруммы», — сказал Леклер «СЭ».

25-летний Сафонов в текущем сезоне провел 3 матча в составе «ПСЖ», в которых пропустил 2 мяча.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Группировка войск «Запад» захватила 44 опорных пункта ВСУ
Китайский «черт побери» Ротенберга, несокрушимый «Ак Барс» и еще два привоза от американца из «Динамо». Что произошло в КХЛ
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в «Селигер Сити»
Байдена раскритиковали из-за недостаточного внимания к пострадавшим от урагана
Боец UFC Мойкано разнес Макрона после победы над Сен-Дени
Автобус с болельщиками ГК «Виктор» попал в огненное ДТП на Кубани
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 6 5 1 0 20-5 16
2
 Монако 6 5 1 0 12-3 16
3
 Марсель 6 4 1 1 15-7 13
4
 Реймс 6 3 2 1 10-8 11
5
 Лилль 6 3 1 2 11-7 10
6
 Ланс 6 2 4 0 5-2 10
7
 Нант 6 2 3 1 9-6 9
8
 Страсбур 6 2 3 1 12-10 9
9
 Ницца 6 2 2 2 14-6 8
10
 Ренн 6 2 1 3 10-9 7
11
 Лион 6 2 1 3 8-12 7
12
 Осер 6 2 0 4 8-12 6
13
 Брест 6 2 0 4 8-13 6
14
 Гавр 6 2 0 4 7-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 5-8 5
16
 Монпелье 6 1 1 4 6-17 4
17
 Сент-Этьен 6 1 1 4 3-17 4
18
 Анже 6 0 2 4 4-12 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.09 20:00
Осер – Брест
 3 : 0
27.09 22:00
ПСЖ – Ренн
 3 : 1
28.09 18:00
Ланс – Ницца
 0 : 0
28.09 20:00
Гавр – Лилль
 0 : 3
28.09 22:00
Монако – Монпелье
 2 : 1
29.09 16:00
Тулуза – Лион
 1 : 2
29.09 18:00
Анже – Реймс
 1 : 3
29.09 18:00
Нант – Сент-Этьен
 2 : 2
29.09 21:45
Страсбур – Марсель
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 6
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 5
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 5
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 5
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 3
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 3
И К Ж
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 5 1 2
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Франк Магри

Франк Магри

Тулуза

 5 1 0
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости