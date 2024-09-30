Во Франции считают, что Сафонов подтвердил статус второго номера «ПСЖ»
Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» оценил игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Говорить о чем-то пока рано. Матвей выполнил свою работу, сделал несколько хороших сэйвов, но и допустил несколько ошибок. Мы все еще задаемся вопросом, каков его потенциал. Не забывайте, что у «ПСЖ» три вратаря. Сафонов подтвердил, что он номер 2, опережающий Тенаса, но для того, чтобы стать первым, потребуется серия огромных ошибок Доннаруммы», — сказал Леклер «СЭ».
25-летний Сафонов в текущем сезоне провел 3 матча в составе «ПСЖ», в которых пропустил 2 мяча.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|20-5
|16
|
2
|Монако
|6
|5
|1
|0
|12-3
|16
|
3
|Марсель
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|
4
|Реймс
|6
|3
|2
|1
|10-8
|11
|
5
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|11-7
|10
|
6
|Ланс
|6
|2
|4
|0
|5-2
|10
|
7
|Нант
|6
|2
|3
|1
|9-6
|9
|
8
|Страсбур
|6
|2
|3
|1
|12-10
|9
|
9
|Ницца
|6
|2
|2
|2
|14-6
|8
|
10
|Ренн
|6
|2
|1
|3
|10-9
|7
|
11
|Лион
|6
|2
|1
|3
|8-12
|7
|
12
|Осер
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|
13
|Брест
|6
|2
|0
|4
|8-13
|6
|
14
|Гавр
|6
|2
|0
|4
|7-13
|6
|
15
|Тулуза
|6
|1
|2
|3
|5-8
|5
|
16
|Монпелье
|6
|1
|1
|4
|6-17
|4
|
17
|Сент-Этьен
|6
|1
|1
|4
|3-17
|4
|
18
|Анже
|6
|0
|2
|4
|4-12
|2
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.09
|20:00
|
Осер – Брест
|3 : 0
|27.09
|22:00
|
ПСЖ – Ренн
|3 : 1
|28.09
|18:00
|
Ланс – Ницца
|0 : 0
|28.09
|20:00
|
Гавр – Лилль
|0 : 3
|28.09
|22:00
|
Монако – Монпелье
|2 : 1
|29.09
|16:00
|
Тулуза – Лион
|1 : 2
|29.09
|18:00
|
Анже – Реймс
|1 : 3
|29.09
|18:00
|
Нант – Сент-Этьен
|2 : 2
|29.09
|21:45
|
Страсбур – Марсель
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|5
|1
|0
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