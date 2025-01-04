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Сегодня, 10:50

Во Франции считают, что Сафонов не сыграет в Суперкубке Франции против «Монако»

Константин Белов
Корреспондент
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер ответил на вопрос «СЭ» о возможном участии вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче за Суперкубок Франции против «Монако».

«Точного ответа у меня нет, но думаю, что, скорей всего, в Суперкубке сыграет Доннарумма. Он был первым номером команды, получил травму, поправился и возвращается в строй. Это звучит логично, но с Энрике никогда не знаешь наверняка», — сказал Леклер «СЭ».

Матч «ПСЖ» — «Монако» состоится 5 января в Дохе (Катар) на стадионе «974». Начало встречи запланировано на 19.30 по московскому времени.

Матвей Сафонов
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
6
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
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 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
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 Ренн 16 5 2 9 22-23 17
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 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
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