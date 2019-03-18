Во Франции родители хотели назвать ребенка Гризманн Мбаппе. Но им не разрешили

В французском городе Брив-ла-Гайард родители хотели дать своему третьему ребенку имя Гризманн Мбаппе. Сделать это им не удалось.

Как сообщает AS, они собирались дать ребенку имя в честь форвардов сборной Франции Антуана Гризманна ("Атлетико") и Кильяна Мбаппе ("ПСЖ"). Однако в местном ЗАГСе, обратив внимание на имя, которое хотели дать мальчику родители, передали этот вопрос на рассмотрение местным властям.

В итоге местный суд не разрешил паре называть ребенка в честь футболистам, так как это "не в интересах ребенка" и сослался на третью статью конвенции ООН о правах ребенка. В итоге пара выбрала ребенку другое имя – Дани Ноэ.

Антуан Гризман и Кильян Мбаппе стали чемпионами мира-2018 в составе сборной Франции.

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