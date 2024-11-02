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Сегодня, 19:28

Во Франции отреагировали на выход Сафонова в старте «ПСЖ» на игру с «Лансом»

Константин Белов
Корреспондент
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход вратаря Матвея Сафонова в стартовый состав «ПСЖ» на матч 10-го тура против «Ланса».

«Мы пока не знаем, почему Сафонов играет с первых минут. Но точно уверен, что у Матвея есть стимул хорошо играть. Для него положительным фактом является то, что он предпочтительнее Тенаса», — сказал Леклер «СЭ».

25-летний Сафонов в текущем сезоне провел 3 матча в составе «ПСЖ», в которых пропустил 2 мяча.

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч лиги 1 против «Ланса»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 9 7 2 0 28-8 23
2
 Монако 10 6 2 2 15-7 20
3
 Лилль 10 5 3 2 16-9 18
4
 Марсель 9 5 2 2 21-11 17
5
 Лион 10 4 3 3 17-15 15
6
 Ланс 9 3 5 1 9-6 14
7
 Реймс 9 4 2 3 16-14 14
8
 Ницца 9 3 4 2 18-9 13
9
 Страсбур 9 3 4 2 19-17 13
10
 Брест 9 4 1 4 13-15 13
11
 Ренн 9 3 2 4 13-12 11
12
 Нант 9 2 4 3 11-12 10
13
 Осер 9 3 1 5 13-18 10
14
 Анже 10 2 4 4 11-16 10
15
 Тулуза 9 2 3 4 10-11 9
16
 Сент-Этьен 9 2 1 6 8-24 7
17
 Гавр 9 2 0 7 7-20 6
18
 Монпелье 9 1 1 7 8-29 4
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1.11 21:00
Монако – Анже
 0 : 1
1.11 23:00
Лилль – Лион
 1 : 1
2.11 19:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
2.11 21:00
Брест – Ницца
 - : -
2.11 23:00
Сент-Этьен – Страсбур
 - : -
3.11 17:00
Тулуза – Реймс
 - : -
3.11 19:00
Осер – Ренн
 - : -
3.11 19:00
Гавр – Монпелье
 - : -
3.11 22:45
Нант – Марсель
 - : -
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Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 8
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 7
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 6
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 3
И К Ж
Стефан Дзодич

Стефан Дзодич

Монпелье

 3 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

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