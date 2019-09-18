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Новости   //    Футбол   //    Франция

Во Франции отменят Кубок лиги

18:53

Со следующего сезона во Франции отменят Кубок лиги, сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Франции.

«На заседании 18 сентября совет директоров и генеральная ассамблея ПФЛ приняли решение приостановить розыгрыш Кубка лиги после сезона-2019/20. В зависимости от рыночных условий ПФЛ оставляет за собой право возобновить этот турнир позже. Решение облегчит график соревнований, даст игрокам больше времени на восстановление и предложит дополнительное место в еврокубках командам лиги 1», — отмечено в завявлении.

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