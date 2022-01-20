Во Франции отменят ковидные ограничения на посещение спортивных мероприятий

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об отмене коронавирусных ограничений на посещение спортивных мероприятий со 2 февраля, сообщает GFFN.

С 27 декабря 2021 года в стране спортивные мероприятия могли посещать не более 5 тысяч человек на открытом воздухе и не более 2 тысяч человек в помещении. Отмечалось, что окончательный срок действия этих ограничений еще не утвержден и будет зависеть от дальнейшей динамики распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, что со следующей недели на соревнованиях во Франции вводится обязательная вакцинация.

По данным министерства здравоохранения Франции, за последние сутки в стране зарегистрировали 436 167 случаев заражения коронавирусом.