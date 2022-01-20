Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 22:05

Во Франции отменят ковидные ограничения на посещение спортивных мероприятий

Анна Горшкова
Корреспондент

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об отмене коронавирусных ограничений на посещение спортивных мероприятий со 2 февраля, сообщает GFFN.

С 27 декабря 2021 года в стране спортивные мероприятия могли посещать не более 5 тысяч человек на открытом воздухе и не более 2 тысяч человек в помещении. Отмечалось, что окончательный срок действия этих ограничений еще не утвержден и будет зависеть от дальнейшей динамики распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, что со следующей недели на соревнованиях во Франции вводится обязательная вакцинация.

По данным министерства здравоохранения Франции, за последние сутки в стране зарегистрировали 436 167 случаев заражения коронавирусом.

Источник: https://twitter.com/GFFN/status/1484235215975366663?s=20
Футбол
Коронавирус
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев снова воюет с болельщиками. Теперь в Австралии из-за крика Роналду
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
«Ежедневные ПЦР-тесты — инструмент для манипуляций. C их помощью нашу сборную могут подставить на Олимпиаде». Предупреждение Александра Смирнова
Фазель назвал фейком информацию о возможном переносе хоккейного олимпийского турнира на лето
Матчи ЛЧ «Лилль» — «Челси» и «ПСЖ» — «Реал» могут пройти на нейтральных полях из-за обязательной вакцинации спортсменов во Франции
«Летом мы сможем увидеть игроков НХЛ на Олимпиаде». Быков — о возможном переносе хоккейного турнира
Рэмзи вылечился от коронавируса
Каминский: «Латыпов сдал второй отрицательный тест? Я об этом ничего не знаю»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Венгер поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» Мбаппе
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 42-18 50
2
 Ницца 21 12 4 5 34-18 40
3
 Марсель 20 10 7 3 28-16 37
4
 Страсбур 21 10 5 6 41-25 35
5
 Ренн 21 10 4 7 40-19 34
6
 Монако 21 9 6 6 33-23 33
7
 Ланс 21 9 6 6 36-29 33
8
 Лилль 21 8 8 5 30-28 32
9
 Монпелье 21 9 4 8 34-28 31
10
 Лион 20 7 8 5 28-27 29
11
 Нант 21 8 5 8 26-25 29
12
 Анже 20 6 8 6 26-27 26
13
 Брест 21 6 7 8 26-33 25
14
 Реймс 21 5 9 7 22-23 24
15
 Труа 21 5 5 11 19-29 20
16
 Метц 21 4 7 10 24-41 19
17
 Клермон Фут 21 4 6 11 20-38 18
18
 Лорьян 21 3 8 10 16-34 17
19
 Бордо 21 3 8 10 30-50 17
20
 Сент-Этьен 20 2 6 12 18-42 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.11 23:00
Монако – Лилль
 2 : 2
20.11 19:00
ПСЖ – Нант
 3 : 1
20.11 23:00
Ренн – Монпелье
 2 : 0
21.11 15:00
Брест – Ланс
 4 : 0
21.11 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 0
21.11 17:00
Метц – Бордо
 3 : 3
21.11 17:00
Страсбур – Реймс
 1 : 1
21.11 17:00
Труа – Сент-Этьен
 0 : 1
21.11 19:00
Клермон Фут – Ницца
 1 : 2
21.11 22:45
Лион – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 7
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 17 2 3
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 6 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости