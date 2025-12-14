Во Франции не уверены, что Сафонов выйдет в старте в следующем матче «ПСЖ»

Журналист L'Equipe Лоик Танзи в комментарии «СЭ» оценил игру Матвея Сафонова в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Метца» (3:2).

«Вины Сафонова в двух пропущенных голах «ПСЖ», на мой взгляд, точно нет. Он сыграл хорошо. Вопрос в том, поставят ли его в стартовый состав на следующий матч. Я в этом не уверен», — сказал Танзи «СЭ».

Россиянин сыграл в третьем матче подряд. «ПСЖ» с 36 очками после 16 игр занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1.

17 декабря «ПСЖ» сыграет в Межконтинентальном кубке ФИФА с «Фламенго».