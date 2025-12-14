Футбол
Сегодня, 10:00

Во Франции не уверены, что Сафонов выйдет в старте в следующем матче «ПСЖ»

Микеле Антонов
Корреспондент

Журналист L'Equipe Лоик Танзи в комментарии «СЭ» оценил игру Матвея Сафонова в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Метца» (3:2).

«Вины Сафонова в двух пропущенных голах «ПСЖ», на мой взгляд, точно нет. Он сыграл хорошо. Вопрос в том, поставят ли его в стартовый состав на следующий матч. Я в этом не уверен», — сказал Танзи «СЭ».

Матвей Сафонов.Сафонов вытеснил Шевалье из основы. И тут же пропустил от худшей команды Франции

Россиянин сыграл в третьем матче подряд. «ПСЖ» с 36 очками после 16 игр занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1.

17 декабря «ПСЖ» сыграет в Межконтинентальном кубке ФИФА с «Фламенго».

  • Владимир С

    То есть по мнению. Микеле, Лоик олицетворяет собой всю Францию... Микеле,а может все-таки журналист Лоик Танзи не уверен...?

    14.12.2025

    • Кафанов рассказал, когда может состояться разговор с тренером вратарей «ПСЖ» о Сафонове
