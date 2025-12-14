Во Франции не уверены, что Сафонов выйдет в старте в следующем матче «ПСЖ»
Журналист L'Equipe Лоик Танзи в комментарии «СЭ» оценил игру Матвея Сафонова в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Метца» (3:2).
«Вины Сафонова в двух пропущенных голах «ПСЖ», на мой взгляд, точно нет. Он сыграл хорошо. Вопрос в том, поставят ли его в стартовый состав на следующий матч. Я в этом не уверен», — сказал Танзи «СЭ».
Россиянин сыграл в третьем матче подряд. «ПСЖ» с 36 очками после 16 игр занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1.
17 декабря «ПСЖ» сыграет в Межконтинентальном кубке ФИФА с «Фламенго».
Положение команд
Футбол
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|11
|3
|2
|35-14
|36
|
2
|Ланс
|15
|11
|1
|3
|26-13
|34
|
3
|Марсель
|15
|9
|2
|4
|35-15
|29
|
4
|Лилль
|15
|9
|2
|4
|29-17
|29
|
5
|Ренн
|16
|7
|6
|3
|27-24
|27
|
6
|Лион
|15
|7
|3
|5
|21-16
|24
|
7
|Тулуза
|16
|6
|5
|5
|24-19
|23
|
8
|Монако
|15
|7
|2
|6
|26-26
|23
|
9
|Страсбур
|15
|7
|1
|7
|25-20
|22
|
10
|Анже
|16
|6
|4
|6
|17-18
|22
|
11
|Брест
|16
|5
|4
|7
|21-27
|19
|
12
|Ницца
|15
|5
|2
|8
|19-27
|17
|
13
|Лорьян
|15
|4
|5
|6
|19-28
|17
|
14
|Париж
|16
|4
|4
|8
|21-29
|16
|
15
|Гавр
|15
|3
|6
|6
|13-21
|15
|
16
|Осер
|15
|3
|3
|9
|11-21
|12
|
17
|Нант
|16
|2
|5
|9
|14-28
|11
|
18
|Метц
|16
|3
|2
|11
|17-37
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.12
|22:45
|Анже – Нант
|4 : 1
|13.12
|19:00
|Ренн – Брест
|3 : 1
|13.12
|21:00
|Метц – ПСЖ
|2 : 3
|13.12
|23:05
|Париж – Тулуза
|0 : 3
|14.12
|17:00
|Лион – Гавр
|- : -
|14.12
|19:15
|Осер – Лилль
|- : -
|14.12
|19:15
|Ланс – Ницца
|- : -
|14.12
|19:15
|Страсбур – Лорьян
|- : -
|14.12
|22:45
|Марсель – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|9
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|9
|П
|
|6
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|5
|
|
Билаль Надир
Марсель
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|7
|2
|1
|
|
Тило Керер
Монако
|10
|1
|1
|
|
Отавио
Париж
|13
|1
|5
